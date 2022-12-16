Общество 16 декабря 2022, 13:40 Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут признался, что пока не привык к современным гаджетам

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Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут признался, что пока не привык к современным гаджетам. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Вы знаете, я как-то вообще не привык жаловаться на обстоятельства. Что-то идет легче, что-то тяжелее. Я, например, никак не могу привыкнуть к современным гаджетам. Не понимаю логики, по которой работают те же смартфоны», — сообщил в разговоре с журналистами Бут.

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Он добавил, что пока ходит с кнопочным телефоном и привыкает к новой Москве.

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Всего в американской тюрьме Виктор Бут провел 14 лет. В ноябре 2011 года присяжные признали его виновным в сговоре с целью продажи оружия и поддержке терроризма.

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