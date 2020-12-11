Освобожденные в Ливии Шугалей и Суэйфан вернулись в Россию

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых освободили в Ливии, уже находятся в России. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Все закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уже днем 11 декабря расскажет подробности. В том числе раскроет то, о чем «удалось переговорить с Максимом».

Источник фото: Telegram-канал «Media Малькевич»

Социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии говорил, что граждан России задержали в Триполи из-за попытки повлиять на предстоящие выборы. Однако российская сторона эти утверждения опровергала.

Освободить россиян удалось только в декабре 2020 года. Как говорил Малькевич, это стало возможным благодаря усилиям МИД и Минобороны РФ, а также стараниями других организаций. О них член Общественной палаты обещал рассказать позднее. Также он высказал большую признательность спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.