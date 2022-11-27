Общество 27 ноября 2022, 11:05 Освобожденные из плена российские бойцы пройдут курс реабилитации Врачи назначили вернувшимся из украинского плена военнослужащим ВС РФ курс реабилитации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны РФ показало видео возвращения девяти российских военнослужащих из украинского плена. Врачи, осмотревшие солдат, назначили им дообследование и реабилитацию в стационаре.

По словам медиков, общее состояние здоровья бойцов удовлетворительное, функции жизнеобеспечения организма не нарушены.

Реклама

«Все живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях», — сказал врач РИА «Новости».

Реклама

У одного из военных неправильно срослась рука после перелома, другой солдат показал шрам на затылке, который остался от побоев. Третьему требуется операция после огнестрельного ранения. Военнослужащий рассказал, что украинские врачи отказали ему в хирургическом вмешательстве, сказав, что это «сделают в России».

В субботу, 26 ноября, Россия вернула домой девять военнопленных в рамках обмена с Украиной.