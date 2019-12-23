Освобожденная из колонии Варвара Караулова рассказала о своей жизни

Караулова рассказала, что еще в тюрьме поступила на юридический факультет и обучалась там заочно. Теперь девушка получает образование и в менеджменте.

«Параллельно с этим я работаю. Кроме того, пытаюсь заниматься правозащитной деятельностью — помогаю людям в Центре содействия международной защите. Хочется более активно заниматься волонтерской работой, но пока не хватает времени», — пояснила девушка.

По ее словам, ограничения, связанные с условно-досрочным освобождением, не мешают. Основная обязанность — ежемесячно отмечаться у инспектора.

«Я даже могу ездить в другие города, уведомляя своего инспектора для его спокойствия. Кроме того, мне нельзя допускать административных нарушений и, разумеется, уголовных преступлений», — уточнила Караулова.

Она обратила внимание на то, что до сих пор не смогла полностью адаптироваться к нормальной жизни. Например, «до сих пор есть сложности с общением».

«Когда я представляюсь как Варя Караулова, то всегда напряженно жду, какая будет реакция. Я же понимаю, что мое имя долго было на слуху, и заранее очень сложно понять, что человек обо мне думает», — заметила освобожденная.

Караулова отметила, что не пользуется социальными сетями.

«Думаю, правда, завести страницу на Facebook, просто потому что там много информации о каких-то событиях и людях, с которыми я общаюсь. Сами по себе социальные сети — это не зло. Вопрос в том, как и для чего их использовать. Детям и подросткам нужно объяснять, чем опасно общение с незнакомцами в сети, рассказывать, что не все вокруг могут желать им добра», — подчеркнула девушка.

Она заявила, что мечтает прожить жизнь так, чтобы принести миру пользу.

«Не просто устроиться на работу, завести семью, купить квартиру, машину — обрести такие вот привычные блага. Хочется помогать людям и животным, делая мир хотя бы немного добрее», — пояснила Караулова.

Ранее Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к боевикам «Исламского государства» (ИГ*), рассказала о своей переписке с террористом Айратом Саматовым.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.