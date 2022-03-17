Освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минфина России Антона Силуанова, в котором предложил освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам за последние недели. Об этом написал RT.

Многие заемщики не имели возможности внести платежи по кредитам в связи со сбоями в работе мобильных приложений банков, считает политик.

«В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца», — говорится в тексте обращения.