В России предложили освободить от сборов за визы жителей городов-побратимов

В Госдуму внесли законопроект об освобождении жителей городов-побратимов от уплаты сборов за оформление виз. Об этом написал в своем Telegram-канале один из авторов проекта депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Вторым автором законопроекта стал также депутат от ЛДПР Антон Морозов, пишет РИА «Новости». Документ внесен в нижнюю палату парламента.

Проект закона разработан для имплементации в российское законодательство международно-правового обязательства РФ при оформлении виз с указанием такой цели поездки как «участник официальных программ обмена между породненными городами», говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что сейчас такая цель в российской визовой системе отсутствует. По действующему законодательству, под указанную цель подпадают деловые, культурные, научно-технические, спортивные, общественно-политические, благотворительные и другие связи, которые предусматриваются договорами о побратимских связях между породненными городами.

Соглашениями о побратимских связях с зарубежными партнерами из стран с визовым режимом, как подчеркнули депутаты, охвачены тысячи территориально-административных образований и российских городов. В связи с этим принятие таких поправок устранит правовой пробел. Кроме того, это позволит активнее развивать институты «мягкой силы».