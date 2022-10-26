Освободить от частичной мобилизации россиян, которые не служили, предложили в Госдуме | 360°

Общество 26 октября 2022, 00:37 Освободить от частичной мобилизации россиян, которые не служили, предложили в Госдуме Депутат ГД Матвеев предложил освободить от мобилизации не служивших россиян РИА "Новости"

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Депутат Госдум предложил освободить от частичной мобилизации тех, кто не проходил военную службу. Законопроект появился в думской электронной базе.

«Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу», — сказано в документе.

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Автором инициативы стал депутат от КПРФ Михаил Матвеев. В пояснительной записке он сослался на слова президента России Владимира Путина о том, что, в первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призывать служивших в армии и имеющих определенные военно-учетные специальности.

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«Именно этими принципами руководствуются граждане. Однако, действительность оказалась иной. Во многих субъектах были мобилизованы граждане, не проходившие военную службу и не имевшие соответствующего опыта. В результате таких действий произошло масштабные возвращения мобилизованных домой», — пояснил Матвеев.

Также он выступил за то, чтобы призыву не подлежали россияне, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. В обоих законопроектах нет официальных отзывов кабмина.