Общество 02 мая 2023, 09:58 Освободить Одессу от нацистов призвали в Крыму Глава крымского парламента Константинов призвал освободить Одессу от нацистов piqsels

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов в годовщину трагедии в Доме профсоюзов призвал освободить Одессу от нацистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что прошло уже девять лет с момента трагедии, однако расследование не проведено должным образом, а виновные не осуждены.

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«Уже очевидно, что разобраться в происшедшем 2 мая 2014 года, установить виновников и подлинное количество жертв можно будет только после освобождения города от нацистской оккупации», — написал Константинов.

Он добавил, что 2 мая одесситы отмечают день траура по погибшим, но в настоящее время мирные акции в городе маловероятны из-за националистического террора.

Противники Евромайдана спрятались в одесском Доме профсоюзов от футбольных фанатов и радикалов, затем здание подожгли. По официальным данным, в пожаре погибли 42 человека. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал поставить в Москве мемориал в память о погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов активистах.