Освободить обманутых дольщиков от НДФЛ предложили в Госдуме | 360°

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Освободить обманутых дольщиков от НДФЛ предложили в Госдуме

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Депутаты Госдумы и сенаторы подготовили законопроект, который предлагает освободить обманутых дольщиков от уплаты подоходного налога. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас обманутые дольщики могут получить либо квартиру взамен недостроенной или несданной, либо денежную компенсацию, которая не должна облагаться налогом. Однако бывают случаи, когда компенсация все же облагается НДФЛ.

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Если законопроект примут, обманутым дольщикам не придется платить НДФЛ за квартиры или денежные компенсации. А если налог уже был оплачен, можно будет получить налоговый вычет. Законопроект находится на рассмотрении.

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