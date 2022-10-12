Освободить обманутых дольщиков от НДФЛ предложили в Госдуме | 360°

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Происшествия
12 октября 2022, 19:27
Русофобия убивает. Эстония помогла двум террористам пробраться в Россию
Мир
12 октября 2022, 19:22
США отказались от санкций за покупку российской нефти выше потолка
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Спорт
12 октября 2022, 19:13
Кремлев призвал МОК разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях
Эксклюзив
12 октября 2022, 19:07
Важнее удара по СБУ. Стрелков призвал выбить из строя украинскую пропаганду
Подмосковье
12 октября 2022, 19:05
Работы по ремонту мягких кровель завершат в Подмосковье к наступлению холодов
Власть
12 октября 2022, 18:58
Путин предложил создать в Турции газовый хаб для «Северных потоков»
Важное
12 октября 2022, 18:55
Чехия запретила въезд российским туристам
Спецоперация
12 октября 2022, 18:50
Союзные силы прорвали оборону Артемовска в ДНР
Подмосковье
12 октября 2022, 18:49
Стройплощадку Wildberries в Пушкино приведут в порядок после жалоб жителей