Освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ предложили в Госдуме

В России выступили с предложением освободить многодетные семьи от оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства. С подобной инициативой выступили в комитете Государственной думы по строительству и ЖКХ.

Кроме того, там предложили и другие меры по поддержке россиян и бизнеса в непростой для страны период. Например, субсидировать на 70% стоимость жилищно-коммунальных услуг для всех лиц старше 65 лет. Отменить комиссии банков при оплате ЖКХ для всех граждан. Ограничить комиссию до 0,1% для всех управляющих компаний в стране.

В комитете Госдумы отметили, что подобные меры могут оказать пользу не только рядовым россиянам. Они могут оказаться полезными и для компаний, потому что помогут не наращивать количество задолженностей по оплате ресурсов, сообщили «Известия».

Эксперты согласились с пользой указанных мер. Однако отметили, что самые эффективные меры поддержки на текущий момент — это разного рода налоговые послабления. Специалисты также напоминают, что любая помощь должна быть максимально экономически продуманной, государство должно решить, на что именно направить средства в первую очередь.