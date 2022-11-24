Общество 24 ноября 2022, 14:18 Освободить малый бизнес от налогов на три года предложили в Госдуме

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Первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил, почему малый бизнес необходимо освободить от налогообложения минимум на три года.

По словам депутата, мера поможет развитию небольших предприятий с оборотом до 50 миллионов рублей и количеством сотрудников не более 15 человек.

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«Такая преференция может решить сразу несколько вопросов: увеличить количество желающих попробовать свои силы в малом бизнесе, заполнить пустующие сейчас арендные помещения и организовать больше рабочих мест», — добавил он.

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Ананских подчеркнул, что послабления для малого бизнеса — это общеизвестная практика, дающая хорошие результаты для развития таких предприятий во всем мире.