Освещение обновят вдоль 27 региональных дорог Подмосковья, выбранных жителями

Уже в следующем году водители смогут ездить по дорогам Подмосковья с обновленным освещением. Наружный свет оборудуют вдоль 27 трасс.

«По результатам голосования на портале „Добродел“ выбраны 27 дорог регионального значения в 18 муниципальных образованиях, которые набрали наибольшее количество голосов. На этих участках в 2021 году будут построены новые линии освещения общей протяженностью порядка 90 километров», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для Подольска запланировали 2,8 километра линий освещения. Светлее станет на дорогах от улицы Высотная до населенного пункта Северово, от улицы 43-й Армии до деревни Докукино, а также от деревни Александровка до поселка Лесные Поляны.

В Чехове освещение появится на дороге от Старосимферопольского шоссе до станции Луч, а также в населенных пунктах Гришенки и Сенино.

Еще 4,5 километра линий освещения будет в Кашире. Там станет проще проезжать в районе населенных пунктов Большое Кропотово и Большое Руново, Богатищево, Срезнево.

Самые протяженные линии наружного освещения будут в Орехово-Зуеве — 16 километров. Кроме того, 13 километров предусмотрены для Воскресенского городского округа. Там освещение появится около населенных пунктов Елкино, Ильино, Шиньково, Перхурово, Осташево и Потасовское.

Также линии освещения построят на дорогах Зарайска, Егорьевска, Серпухова и Павлово-Посадскогогородского округа.