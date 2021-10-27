Осужденным дали стимул работать на стройках

Минюст России подготовил несколько законов, среди которых нашло место обновлениям для осужденных, отбывающих наказание в колониях. Их решили простимулировать уезжать на стройки. О новых условиях принудительных работ написала «Российская газета».

Суть наказания в виде принудительных работ такова, что по факту человек не сидит в тюрьме в прямом смысле этого слова. Он находится на свободе и живет в так называемом исправительном центре, откуда ходит на работу сам и, если надо, ездит на транспорте. Ему разрешено пользоваться мобильным телефоном.

Такие центры представляют собой общежития. Их создают при больших предприятиях и стройках. Но несмотря на то, что наказание в виде принудительных работ более гуманное, заключенные не всегда стремятся поменять колонию на него — потому что в таком случае срок их выхода из тюрьмы по праву на условно-досрочное освобождение сдвинется. То есть, выйти работники предприятий смогут позже обычного.

Министерство юстиции РФ предложило изменить эту ситуацию и сделать расчет срока условно-досрочного освобождения одинаковым для трудящихся в центрах и отбывающих наказание в колониях. Таким образом, у человека будет больше мотивации поработать на благо страны.