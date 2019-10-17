  • Осужденный за шпионаж Фруде Берг попросил о помиловании

    17 октября 2019, 20:19

    Анатолий Минкин

    Приговоренный Московским городским судом к 14 годам колонии строгого режима норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя защиты осужденного.
    Осужденный за шпионаж Фруде Берг попросил о помиловании

    «Подтверждаю, что подал», — сказал собеседник издания. При этом когда именно Берг подал документ представитель защиты ответить не смог.

    Осужденному за шпионаж Фруде Бергу запретили говорить на английском и выдали словарь

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    Сотрудники ФСБ задержали Фруде Берга в Москве в конце прошлого года. Как утверждала сторона обвинения, норвежец получал секретные документы о российском военно-морском флоте, которые ему передавал сотрудник оборонного предприятия Алексей Житнюк.

    В ходе обыска у Берга изъяли около трех тысяч евро. По версии следствия, эти деньги иностранец подготовил для расплаты со своими информаторами. Свою вину норвежец так и не признал. Суд над ним проходил в закрытом режиме.

    Второго фигуранта дела — Алексея Житнюка в декабре прошлого года приговорили к 13 годам лишения свободы

    Во время содержания в Следственном изоляторе Фруде Бергу было тяжело общаться со своими адвокатами, так как руководство учреждения запретило ему говорить по-английски или по-норвежски. Вместо этого ему выдали словари.