Осужденный за шпионаж Фруде Берг попросил о помиловании

«Подтверждаю, что подал», — сказал собеседник издания. При этом когда именно Берг подал документ представитель защиты ответить не смог.

Осужденному за шпионаж Фруде Бергу запретили говорить на английском и выдали словарь Подробнее

Сотрудники ФСБ задержали Фруде Берга в Москве в конце прошлого года. Как утверждала сторона обвинения, норвежец получал секретные документы о российском военно-морском флоте, которые ему передавал сотрудник оборонного предприятия Алексей Житнюк.

В ходе обыска у Берга изъяли около трех тысяч евро. По версии следствия, эти деньги иностранец подготовил для расплаты со своими информаторами. Свою вину норвежец так и не признал. Суд над ним проходил в закрытом режиме.

Второго фигуранта дела — Алексея Житнюка в декабре прошлого года приговорили к 13 годам лишения свободы

Во время содержания в Следственном изоляторе Фруде Бергу было тяжело общаться со своими адвокатами, так как руководство учреждения запретило ему говорить по-английски или по-норвежски. Вместо этого ему выдали словари.