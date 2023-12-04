Общество 04 декабря 2023, 20:38 Осужденный за педофилию бывший режиссер «Ералаша» ушел на СВО Осужденный за совращение ребенка экс-режиссер «Ералаша» отправился в зону СВО РИА «Новости»

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Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за совращение 13-летнего мальчика, стал участником специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило издание MSK1.RU со ссылкой на сестру мужчины Дарью.

Она рассказала, что брат подписал контракт с Минобороны и ушел в зону СВО в октябре.

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«На связь выходит очень редко», — добавила сестра режиссера.

Информацию об этом разместили и в сообществе в поддержку режиссера во «Вконтакте». В нем Белостокций рассказал, что теперь стал «рядовым бойцом СВО». По словам осужденного режиссера, он хочет вернуть родным возможность им гордиться, и сравнил свой поступок с харакири.

«Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, пригожусь хотя бы в окопе», — написал Белостокций.

В июле Солнцевский районный суд Москвы приговорил 48-летнего режиссера к 14 годам строгого режима за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В ноябре стало известно, что режиссеру изменили статью на «Развратные действия без применения насилия», а срок уменьшили до шести с половиной лет.