Общество 14 января 2024, 08:22 Осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока Гуменюк отправился на СВО РИА «Новости»

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Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за взяточничество, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Срок он отбывать не будет. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Гуменюка Александра Китаева.

По словам защитника, Гуменюку выдали предписание, согласно которому он должен был явиться в войсковую часть 22 декабря. О его текущем местоположении Китаев не знает.

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«Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — констатировал адвокат.

При этом в соцсетях уже распространились кадры, на которых похожий на экс-мэра Владивостока человек в военной форме держит оружие.

Олег Гуменюк служил в ВМФ СССР с 1985 по 1987 год.

В начале 2023 года бывшего главу столицы Приморского края приговорили к 16,5 года в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, его оштрафовали на 150 миллионов рублей.

Пост мэра Владивостока Гуменюк покинул в 2021 году после критики со стороны вице-премьера — полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко, заявивших, что в городе ничего не изменилось, несмотря на выделение значительных средств на его развитие.