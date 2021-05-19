Осужденных предложили причислить к льготникам

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому к категории социально уязвимых будут причислены люди, освободившиеся из мест лишения свободы, зеки и отбывающие срок. Об этом написала газета «Известия».

Автором инициативы стал председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, это нужно как для самих осужденных, так и для бизнеса. Благодаря организации производства в исправительных колониях они получат статус социального предпринимательства.

«Мы хотим поддержать предприятия, которые уже работают с осужденными, но при этом не могут иметь статус социального предпринимателя, а также создать стимул для привлечения других предпринимателей на площадки уголовно-исполнительной системы (УИС)», — рассказал Кутепов.

Пока мало работодателей, которые хотят нанимать таких работников. Это также связано со сложностью их оформления и увольнения. В таком случае статус социального предпринимателя должен будет сделать эту модель более привлекательной для бизнеса.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии по Москве Ольги Дружининой, работодатели за счет работы с заключенными все же получают определенные преимущества. Например, зарплату нужно им нужно будет платить меньше рыночной. Кроме того, это, как правило, дисциплинированные работники, которые не будут просыпать, пропускать или пить на рабочем месте.