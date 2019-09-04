  • Осужденных по экономическим статьям предложили амнистировать к 75-летию Победы

    04 сентября 2019, 11:46

    Андрей Иванов

    Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Совет при президенте РФ по правам человека предложение по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правозащитник выступил за освобождение предпринимателей, которые были осуждены по экономическим статьям.
    Осужденных по экономическим статьям предложили амнистировать к 75-летию Победы

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    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Титова, всего в составленных им списках около 50 преступлений.

    «Мы предлагаем освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за экономические преступления небольшой и средней тяжести», — приводит агентство слова бизнес-омбудсмена.

    Титов планирует дополнительно добиться освобождения бизнесменов, осужденных за преступления, которые априори совершаются в сфере предпринимательства. Правозащитник также предложил прекратить находящиеся в производстве уголовные дела в отношении вышеуказанных категорий осужденных. В сообщении пресс-службы указывается, что условием для освобождения является отбытие срока, достаточного для применения УДО.