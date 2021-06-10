Осужденных отправят строить БАМ в Хабаровском крае

Осужденных в Хабаровском крае привлекут к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали. Региональное управление ФСИН и ООО «УК Бамстроймеханизация» подписали соответствующее соглашение.

«По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМ состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», — приводит РИА «Новости» слова начальника пресс-службы ФСИН Дмитрия Баданина.

Соглашение о сотрудничестве подписали начальник ведомства Юрий Дорохин и генеральный директор компании-подрядчика Александр Чернояров.

Баданин отметил, что стороны создадут для осужденных строителей спецучасток, расположенный вне колонии, и организуют там работу по трудоустройству на объектах предприятия. Чернояров после подписания документов отметил, что компании не хватает рабочих рук.

В конце мая РЖД сообщили, что в рамках пилотного проекта ФСИН может привлечь к работам по развитию железных дорог на Дальнем Востоке до 600 заключенных.