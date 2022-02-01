Осужденные за сбор мертвых жуков на Шри-Ланке россияне вылетели домой

Россиянам, осужденным за сбор нескольких мертвых жуков на Шри-Ланке, разрешили покинуть эту страну. О том, что они сегодня вылетят в Москву, «360» сообщил один из туристов, зоолог Александр Игнатенко.

«Вот мы сейчас как раз едем на автобусе к самолету и минут через 15 вылетаем», — сообщил Игнатенко утром 1 февраля.

Зоолог добавил, что полноценно поздравить их с возвращением можно будет, уже когда они приземлятся в России. Вместе с ним домой вернутся Николай Килафян и Артем Рябов.

По данным РИА «Новости», разрешение покинуть Шри-Ланку россиянам дали 31 января после того, как они выплатили штраф. Постановление об этом вынес суд, уточнили в посольстве России. Размер санкции составил более 14 тысяч долларов.

Александр Игнатенко — сотрудник ростовского зоопарка. Рябов и Килафян — его коллеги. В конце февраля 2020 года их задержали на Шри-Ланке по подозрению в нанесении вреда окружающей среде. Россияне собирали мертвых жуков, фотографировали и потом выбрасывали. По словам ученых, они делали это в соответствии с законодательством Шри-Ланки, но их поместили под арест.

В июне того же года 74 российских ученых обратились к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь их попавшему в беду на Шри-Ланке коллеге по научной среде.