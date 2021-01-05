Осужденные взяточники задолжали 31 миллиард рублей в России

Осужденные российские коррупционеры задолжали по штрафам более 31 миллиарда рублей. В среднем один взяточник должен выплатить пять миллионов рублей. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, с января по ноябрь 2020 года у судебных приставов насчитывалось 8,5 тысячи производств по взысканию штрафов с коррупционеров. Общая сумма долга тогда составляла 34,5 миллиарда рублей. К декабрю стало 3,3 тысячи исполнительных производств на сумму 31,1 миллиарда рублей, пишет ТАСС. Средняя штраф составляет около пяти миллионов рублей.

Сейчас в розыске находятся 608 осужденных взяточников. Эти люди задолжали 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, приставы разыскивают имущество коррупционеров на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2020 года удалось взыскать 541,4 миллиона рублей. Эти деньги выплатили 1,7 тысячи осужденных.

Ранее в ФССП сообщили, что с января по декабрь 2020 года приставы арестовали более 4,6 тысячи автомобилей должников. Всего в розыске было находилось 43,1 тысячи машин, из которых более 2,1 тысячи принадлежит должникам по алиментам.