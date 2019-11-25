Осужденные из свердловской колонии оделись в костюмы из пластиковых отходов

В исправительной колонии свердловского города Краснотурьинск провели конкурс маскарадных костюмов «Фантазия». Заключенные сделали их из разных подручных материалов — пакетов, картона, фольги и пластиковых бутылок.

Осужденным женщинам, отбывающим наказание в ИК-16, предложили воплотить в жизнь любого сказочного персонажа на выбор. О конкурсе рассказали в пресс-службе ФСИН по Свердловской области.

Перед зрителями выступили герои, знакомые всем по детским книжкам. На сцену поднялись Баба Яга вместе со сказочной принцессой, Снежная королева с заморскими принцами и другие.

Источник фото: пресс-служба ФСИН по Свердловской области

Авторы костюмов работали с подручными материалами, использовав для создания образа 600 полиэтиленовых пакетов, 32 пятилитровых пластмассовых бутылки, девять рулонов фольги и мешок синтепона.

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Представление персонажей прошло в формате сценического шоу с танцами, песнями и диалогами в стихах.

На конкурсе выступили и творческие коллективы, которые образовались и действуют на территории колонии.