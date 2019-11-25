Осужденные из свердловской колонии оделись в костюмы из пластиковых отходов
Осужденным женщинам, отбывающим наказание в ИК-16, предложили воплотить в жизнь любого сказочного персонажа на выбор. О конкурсе рассказали в пресс-службе ФСИН по Свердловской области.
Перед зрителями выступили герои, знакомые всем по детским книжкам. На сцену поднялись Баба Яга вместе со сказочной принцессой, Снежная королева с заморскими принцами и другие.
Авторы костюмов работали с подручными материалами, использовав для создания образа 600 полиэтиленовых пакетов, 32 пятилитровых пластмассовых бутылки, девять рулонов фольги и мешок синтепона.
ФСИН сравнила надзирателей ГУЛАГа с сегодняшнимиПодробнее
Представление персонажей прошло в формате сценического шоу с танцами, песнями и диалогами в стихах.
На конкурсе выступили и творческие коллективы, которые образовались и действуют на территории колонии.