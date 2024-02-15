Общество 15 февраля 2024, 15:41 Осужденную за убийство Ксении Каторгиной на Урале позвал замуж боец СВО E1: боец СВО позвал замуж осужденную за убийство екатеринбурженки Каторгиной РИА «Новости»

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Отбывающая наказание в колонии за убийство матери-одиночки Ксении Каторгиной ради автомобиля Audi Екатерина Меньшикова получила предложение выйти замуж от своего давнего знакомого, ставшего участником специальной военной операции. Об этом со ссылкой на мать осужденной сообщило издание E1.Ru.

Собеседница рассказала, что дочь сейчас находится в колонии Нижнего Тагила. Будущий супруг сделал предложение во время краткосрочного свидания. Сыграть свадьбу договорились в апреле.

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«Это ее старый друг. Катю он знает с детства и понимает, что все было немного не так, как рассказали в суде. Он участник СВО, добровольцем пошел, сейчас вернулся свои дела семейные утрясти и хочет еще один контракт заключить», — заявила мать Меньшиковой.

Она добавила, что это не первое предложение жениха о свадьбе. Раньше дочь ему отказывала, а теперь дала согласие. Он пообещал, что обязательно дождется выхода избранницы на свободу.

Мать Меньшиковой добавила, что дочь сейчас старается делать все, чтобы ее перевели в колонию-поселение. Но из-за предвзятого отношения своей цели она пока не достигла.

Екатерина Меньшикова — одна из трех осужденных за убийство Ксении Каторгиной. Женщина пропала осенью 2019 года, когда поехала показывать выставленный на продажу автомобиль Audi Q5 потенциальной покупательнице. Ее нашли мертвой через несколько дней в канализационном колодце.

Судебная экспертиза обнаружила на теле погибшей 14 ножевых ранений. Обвиняемыми в жестокой расправе стали жители Челябинска Михаил Федорович, его жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев. На момент совершения преступления они уже находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве.

Суд приговорил Екатерину Меньшикову к 16 годам колонии, Ахметвалиев получил 19,5 года, а Федорович — 20.