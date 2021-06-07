Осужденную по делу Цапка судью Мартынову обвинили в ложном доносе

Бывшую судью по делу Цапка Светлану Мартынову попросили привлечь к ответственности за ложный донос. Заявление в ростовское ГСУ СК РФ направила гендиректор концерна «Покровский» Т. Мельник.

Помимо разбирательства с Мартыновой, Мельник также попросила провести проверку и привлечь к ответственности ее адвоката Валерия Сопьяненко, рассказал источник «360».

В заявлении глава концерна написал, что Сопьяненко 12 мая передал жителю Ростова-на-Дону Сергею Резнику тексты явки с повинной Мартыновой. Потом они публиковались в Telegram-канале Резника. По словам Мельник, публикации Резник сопровождал клеветническими комментариями.

Помимо этого, бизнесмен утверждает, что Сопьяненко предлагал официальным СМИ текст явки с повинной Мартыновой и аудиозапись ее признаний, в которых она оговаривала судей и сотрудников предприятия-конкурента. Все это, по мнению Мельник, привело к тому, что стали тиражировать информацию, которая не имела отношения к действительности.

В связи с этим она просит проверить Мартынову и Сопьяненко по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») и 128 УК РФ («Клевета»).

Ранее Мартынова заявляла, что десять лет назад ее коллеги-судьи взяли взятку за передачу земель Цапка, и назвала фамилию одного действующего судьи — Виктора Сероштана. Оказалось, что в 2012 году он ее и увольнял за дела с Цеповязом — она руководила предприятием и одновременно занимала пост судьи.