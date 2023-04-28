Общество 28 апреля 2023, 19:20 Осужденного церковным судом протодиакона Андрея Кураева лишили сана Патриарх Кирилл снял мораторий на лишение сана с протодиакона Андрея Кураева РИА «Новости»

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Прошедший церковный суд известный миссионер и блогер протодиакон Андрей Кураев лишился сана священника. Указ об этом подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Документ опубликовали на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх напомнил, что два года назад он наложил мораторий на решение Епархиального суда, который низверг Кураева из священного сана. Предстоятель РПЦ надеялся, что священник одумается.

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Но спустя достаточное количество времени протодиакон ни словом, ни делом не показал своего раскаяния и не прекратил деструктивную деятельность. Своим указом глава Русской православной церкви снял объявленный им мораторий.

Сам Кураев в своем Telegram-канале сообщил, что в прошлом году обсудил сложившуюся ситуацию с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который сказал, что не может принять апелляцию на решение Епархиального суда, пока приговора не появится.

«Теперь он есть. Это не означает, что опцией я воспользуюсь», — написал Кураев.

Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил протодиакона Андрея Кураева сана за клевету, а также оскорбительные высказывания в блоге об умершем протоиерее Александре Агейкине. Но два года подряд на это решение действовал мораторий патриарха.