Осужденная за попытку примкнуть к террористам студентка МГУ выходит замуж за адвоката
Об этом написал избранник девушки в Facebook. Он сообщил, что торжество пройдет в узком семейном кругу. Юрист также попросил прощения у тех, кого из-за самоизоляционного режима, пара не может пригласить.
«Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой <…> Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался», — написал он.
Варвару Караулову арестовали в 2015 году. Позднее она сменила имя на Александру Иванову. Ее обвиняли в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации. Она тайком от родителей улетела в Стамбул. Оттуда она планировала пробраться в Сирию к своему возлюбленному-вербовщику и вступить в террористическую группировку.
В декабре 2016 года ее признали виновной в попытке участия в террористической организации. Девушку приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.
В апреле 2019 ее выпустили по УДО. Чуть позже она рассказала о своих переписках с террористом.