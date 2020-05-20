Осужденная за попытку примкнуть к террористам студентка МГУ выходит замуж за адвоката

Варвара Караулова, осужденная за попытку присоединиться к террористам, выходит замуж. Ее будущим супругом оказался адвокат, защищавший ее в суде.

Об этом написал избранник девушки в Facebook. Он сообщил, что торжество пройдет в узком семейном кругу. Юрист также попросил прощения у тех, кого из-за самоизоляционного режима, пара не может пригласить.

«Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой <…> Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался», — написал он.

Варвару Караулову арестовали в 2015 году. Позднее она сменила имя на Александру Иванову. Ее обвиняли в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации. Она тайком от родителей улетела в Стамбул. Оттуда она планировала пробраться в Сирию к своему возлюбленному-вербовщику и вступить в террористическую группировку.

В декабре 2016 года ее признали виновной в попытке участия в террористической организации. Девушку приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

В апреле 2019 ее выпустили по УДО. Чуть позже она рассказала о своих переписках с террористом.