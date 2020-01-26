Осужденная за контрабанду наркотиков израильтянка попросила Путина о помиловании

Юристы передали Иссахар слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что для помилования нужно ее личное обращение к Владимиру Путину.

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении», — сказано в заявлении адвокатов Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.

Документ подали через руководство СИЗО, где девушка сейчас находится.

Сама Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее решение президента о помиловании и освобождении.

Девушку задержали в апреле в прошлого года в аэропорту Шереметьево, когда она находилась в транзитной зоне. Наркотики нашли в ее чемодане. После стало известно, что Иссахар летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в России. Ей предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

В октябре прошлого года Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии. За нее поручались лично израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин.

23 января в ходе визита в Израиль на Всемирный форум памяти жертв холокоста президент России Владимир Путин встретился с мамой Наамы Иссахар. Он успокоил женщину и пообещал, что «все будет хорошо».

Он отметил, что при решении о помиловании девушки обязательно учтет, что она выросла в хорошей и порядочной семье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без личной просьбы Иссахар к Владимиру Путину о помиловании этот процесс запустить нельзя.