Осужденная за госизмену россиянка Зимина попросила Путина о помиловании

«Дочь подала прошение о помиловании президенту РФ. Насколько я знаю, нет какого-то регламента, когда она может получить ответ. Может быть, что она вообще не получит никакого ответа. Она по-прежнему не признает себя виновной. Ее муж Константин, насколько мне известно, не подавал такого прошения», — приводит агентство слова собеседника.

24 декабря Калининградский областной суд признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными по статье УК РФ «Государственная измена». Зиминой дали 13 лет колонии общего режима, а Антонцу — 12,5 года.

В суде сообщили, что осужденную завербовали спецслужбы Латвии в 2012 году. Она собирала сведения, которые составляли государственную тайну, и передавала их латвийской стороне. Через три года она подключила к этому своего мужа. Антонец тогда работал юристом Министерства экономики Калининградской области. Зимина занимала пост директора АНО «Балтийский центр диалога культур».