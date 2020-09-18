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    18 сентября 2020, 13:59

    Осужден подросток, который насмерть сбил девушку на иномарке отца

    Алена Макаренко

    Пересмотрен приговор подростку, который насмерть сбил девушку-пешехода на Lexus отца в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

    Суд заменил условный срок на реальный. Таким образом, 17-летний Адил Мирзоев отправится в воспитательную колонию на полтора года.

    «Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев воспитательной колонии», — сказала начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Мантова.

    Помимо этого, ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2,5 года. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

    Апелляцию на приговор Индустриального суда Перми рассматривали сотрудники Пермского краевого суда. Мирзоева признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

    Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

    Авария произошло 6 мая на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых. Мирзоев сидел за рулем отцовской иномарки, на ней он насмерть сбил девушку — Марию Крохалеву, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы говорили, что машина двигалась со скоростью не менее 140 километров в час. Позже выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав.

    Суд Индустриального района Перми приговорил подростка к двум годам условного срока, но семья погибшей и обвинитель оспорили решение.

    Новости SMI.FM