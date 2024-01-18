Общество 18 января 2024, 01:26 Осудившего «русский мир» архимандрита Кирилла лишили сана Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил лишить сана архимандрита Кирилла (Говоруна), который осудил «русский мир» и спецоперацию на Украине. Указ опубликовали на сайте Русской православной церкви.

«Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — отметили в документе.

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В марте 2022 года Говорун стал одним из автором декларации, в которой осуждалась концепция «Русского мира» и спецоперация на Украине. Патриарх Кирилл запретил Говоруну в служении из-за нарушения «обязательства верности» в 2023 году.

Кирилл Говорун родился в Черкасской области Украины, учился в Киевской духовной семинарии и академии. С 2008 по 2009 годы он руководил аналогичной структурой Украинской православной церкви Московского патриархата.

Церковный суд Москвы ранее постановил лишить священнического сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского за отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии.