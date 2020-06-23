Острый период у аллергиков продержится до 10 июля в России
Как рассказал газете «Известия» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский, пик цветения злаковых еще не прошел. Апогей придется на конец июня.
По его словам, теплое лето в Москве лишь способствует цветению. По мнению экспертов, «травы закончат свое пыление» лишь к концу сезона.
Введенский еще в мае предсказывал активное цветение растений из-за снижения температуры воздуха в конце весны. Этот фактор благоприятно влияет на формирование побегов растений.
Прогнозы специалиста сбылись: травы дали в два раза больше побегов. Из-за этого аллергики стали чувствовать себя хуже. С первых чисел июня индекс сервиса «Пыльца Club» показывает максимальные значения, уточнило издание.
Ранее главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура заявил, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергические реакции. Он является переносчиком пыльцы других растений, которую не переносят аллергики.