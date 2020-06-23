Острый период у аллергиков продержится до 10 июля в России

В этом году особенно сильно цветут злаковые травы. Процесс пойдет на спад только после 10 июля. Это значит, что аллергиков ждут еще несколько непростых недель.

Как рассказал газете «Известия» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский, пик цветения злаковых еще не прошел. Апогей придется на конец июня.

По его словам, теплое лето в Москве лишь способствует цветению. По мнению экспертов, «травы закончат свое пыление» лишь к концу сезона.

Введенский еще в мае предсказывал активное цветение растений из-за снижения температуры воздуха в конце весны. Этот фактор благоприятно влияет на формирование побегов растений.

Прогнозы специалиста сбылись: травы дали в два раза больше побегов. Из-за этого аллергики стали чувствовать себя хуже. С первых чисел июня индекс сервиса «Пыльца Club» показывает максимальные значения, уточнило издание.

Ранее главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура заявил, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергические реакции. Он является переносчиком пыльцы других растений, которую не переносят аллергики.