    23 июня 2020, 08:07

    Острый период у аллергиков продержится до 10 июля в России

    Наза Салех Захи

    В этом году особенно сильно цветут злаковые травы. Процесс пойдет на спад только после 10 июля. Это значит, что аллергиков ждут еще несколько непростых недель.
    Острый период у аллергиков продержится до 10 июля в России

    Как рассказал газете «Известия» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский, пик цветения злаковых еще не прошел. Апогей придется на конец июня.

    По его словам, теплое лето в Москве лишь способствует цветению. По мнению экспертов, «травы закончат свое пыление» лишь к концу сезона.

    Введенский еще в мае предсказывал активное цветение растений из-за снижения температуры воздуха в конце весны. Этот фактор благоприятно влияет на формирование побегов растений.

    Прогнозы специалиста сбылись: травы дали в два раза больше побегов. Из-за этого аллергики стали чувствовать себя хуже. С первых чисел июня индекс сервиса «Пыльца Club» показывает максимальные значения, уточнило издание.

    Ранее главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура заявил, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергические реакции. Он является переносчиком пыльцы других растений, которую не переносят аллергики.