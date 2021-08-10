«Островок безопасности» откроют в Московском зоопарке

Куратор проектов «Лиза Alert» Олег Леонов и директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказали о новом месте встречи потерявшихся детей и взрослых в зоологическом саду. Пришедшим на «Островок безопасности» будут оказывать помощь люди, прошедшие специальное обучение. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

В зоопарке дети часто увлекаются животными и отходят от взрослых. Им довольно сложно отыскать родителей в большой толпе, а паника и незнание усложняют процесс воссоединения семьи, сообщил Леонов.

По словам Акуловой, ежедневное число посетителей в зоопарке летом составляет около 70 тысяч человек, а объявления о потерявшихся детях звучат каждые десять минут. Новый «Островок безопасности» поможет персоналу оперативно оказывать услуги помощи потерявшимся.