Общество 19 декабря 2022, 13:42 «Остров мечты» в Москве примет шоу «Школа снеговиков» Шоу «Школа снеговиков» пройдет в парке «Остров мечты» с 24 декабря по 7 января Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новогоднее музыкальное шоу «Школа снеговиков» пройдет с 24 декабря по 7 января в московском парке развлечений «Остров мечты». Зрители познакомятся с жителями деревни Дедморозовка и станут свидетелями их удивительных приключений.

Автором сценария шоу выступил известный детский писатель Андрей Усачев, цикл книг которого про Дедморозовку разошелся тиражом в 800 тысяч экземпляров, став бестселлером.

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Вместе со зрителями помощникам Деда Мороза — снеговикам Морковкину, Варежкину и Косичкиной — придется вступить в схватку со Снежной Королевой и Ледяным Королем, побывать на Северном полюсе и в Антарктиде, сразиться с огромными троллями, спасти замерзающих в Африке обезьян и всю планету от глобального похолодания.

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Автором музыкального сопровождения шоу станет композитор Максим Дунаевский, на счету которого свыше двухсот известных музыкальных композиций. Он признался, что ради работы на шоу пришлось отказаться от крупного проекта.

Еще одним сюрпризом для зрителей будет выступление телеведущего Александра Олешко и певицы Люси Чеботиной, которые встретятся с ними в онлайн-формате.

Помимо известных актеров, в шоу примут участие воздушные акробаты, а также чемпионы России по экстремальному самокату Дима Фазолов, Стас Басанский, Артем Кравченко и Ярослав Бушель. Они продемонстрируют уникальные фирменные трюки на самокатах, которые могут повторить единицы в мире.

Билеты на шоу «Школа Снеговиков» можно приобрести в кассе парка «Остров Мечты» и на официальном сайте проекта.