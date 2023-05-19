Общество 19 мая 2023, 14:55 Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на продажу за 100 миллионов долларов

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Остров, на котором снимались «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль» выставили на продажу за 100 миллионов долларов, что является рекордной суммой для его площади. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Daily Mail.

Речь идет об острове Литл-Пайп-Кей, расположенном всего в 110 километрах от Нассау, столицы Багамов. В описании сказано, что место отлично подойдет как для отдыха, так и для инвестиций. К слову, на нем уже есть пять домов, полностью готовых для комфортного проживания. Также имеется причал для яхт.

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