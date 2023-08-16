16 августа 2023, 10:36
«Осторожно, жара!» Москвичей предупредили о максимальном повышении температуры
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в ближайшие два дня
В ближайшие два дня в столицу снова вернется аномальная жара. Температура воздуха прогреется до +31 градуса. В связи с этим сотрудники МЧС дали рекомендации москвичам, как обезопасить себя от палящего солнца.
«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — говорится в сообщении.
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Кроме этого, специалисты напомнили, что купаться можно только в оборудованных для этого местах. При выборе водоема необходимо опираться на рекомендации Роспотребнадзора.
Также нельзя оставлять детей без присмотра и не стоит забывать о солнцезащитном креме при загаре.
В случае необходимости можно звонить по телефону 101 или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил жителей Кавказа и Черноземья об опасном солнце.
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