Остеопат Животов рассказал, как уменьшить боль в шее и пояснице

При обострении хронических состояний со стороны опорно-двигательного аппарата необходимо оставить больное место в покое буквально на три дня. Об этом сайту «ФедералПресс» рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

По его словам, резкая боль в шее или пояснице может быть вызвана спазмом в мышцах. Для того, чтобы от нее избавиться, нужно просто расслабить мышцу.

«Оставьте больное место в покое на три дня и больше. Не заставляйте себя двигаться через боль и каждую минуту проверять, не стало ли вам легче», — сообщил специалист.

Также хорошим способом унять боль будет прогревание организма. Остеопат советует избегать холодной воды, либо же сходить в баню. Также можно пить горячий чай или морс.

«Если все выполнено правильно и та проблема, которая вызвала обострение, не в ущемлении корешка грыжи, то положительный эффект вы почувствуете», — подчеркнул врач.

Для того, чтобы прогревание подействовало, его нужно проводить не менее двух-трех дней.