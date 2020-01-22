Остеклять балконы запретили в Санкт-Петербурге

Инициатива принадлежит Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Таким образом планируют бороться с предпринимателями, которые устраивают незаконные перепланировки.

Предполагается, что подобные меры позволять сохранить первоначальный вид фасадов зданий. Всем нарушившим новые правила грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Согласно Жилищному кодексу, до 2005 года балконы и лоджии были частью квартиры. Однако уже с тех пор владельцы не могут ни застеклять балкон, ни изменять его площадь.