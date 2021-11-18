Оставшимся без улова коренным народам в Хабаровском крае бесплатно выдадут рыбу

Коренные малочисленных народы Севера на Дальнем Востоке, которые из-за плохой путины остались без улова, получат рыбу бесплатно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Речь идет о жителях, проживающих в районах, до которых в этом году во время путины не поднялась кета. В первую очередь помощь получат наименее социально защищенные категории людей — это многодетные семьи, инвалиды, пожилые люди. Всего их около 3,4 тысячи человек, уточнили в правительстве региона. Каждый получит по 10 килограммов рыбы.

«Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов», — сказал Сабуров.

Среди них — села Ачан, Джуен, Рыббаза, Усть-Гур, Верхний Нерген, Дада, Даерга, Джари, Искра, Найхин, Уни и поселок Синда, а также села Сикачи-Алян, Улика-Национальное, Хаил и поселок Догордон.

Предоставить рыбу согласились четыре крупных рыбопромышленных предприятия. Первые партии ожидаются 24 ноября. Завершить выдачу кеты планируется в первой декаде декабря.

Помимо этого, планируется обеспечивать жителей не только лососевыми, но и рыбой других пород.