Оставшихся из-за COVID-19 без работы россиян переучат за счет государства

Россияне, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти переобучение. Необходимые на эти цели средства направит правительство страны.

Речь идет о сумме почти три миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого привело агентство «Прайм». Соответствующий документ уже подписан.

«Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы», — подчеркнул Мишустин, выступая на заседании правительства.

Премьер обратил внимание на «действительно сложную жизненную ситуацию», в которой оказались россияне. При таких условиях людям необходима государственная поддержка. Важно увеличить их шансы найти новую работу.

«Правительство направит почти три миллиарда рублей на организацию их переобучения», — сказал премьер-министр.

Эксперты полагают, что в некоторых сферах легче всего отыскать подработку. Например, вакансии есть в области электронной торговли, где часто требуются операторы кол-центра, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры.