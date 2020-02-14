Оставленных в Шереметьево мальчиков вернули матери

Брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево мальчики вернулись к матери. Детей уже устроили в школу и детский сад.

В министерстве образования Хабаровского края рассказали РИА «Новости» о судьбе ребят из Комсомольска-на-Амуре.

«Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», — отметили в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что действие временной опеки, которую оформляли на бабушку, прекратилось.

Мальчики будут ходить в школу и детский сад. В случае необходимости поддержку им окажут штатные психологи учреждений.

В конце января в Шереметьево два ребенка шести и девяти лет остались одни. В аэропорту с рюкзаком и документами их бросил отец. В записке мужчина объяснил, что просит определить детей в приют. Он обещал забрать их, когда поправит денежное положение.

Мальчиков в итоге передали бабушке из Комсомольска-на-Амуре. Выяснилось, что у их матери новая семьи. Отношения с сыновьями и бывшем мужем она не поддерживала.

Отца детей задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Следствие считает, что мужчина, бросивший ребят в незнакомом месте, избивал экс-супругу, мальчиков и украл деньги у знакомой.