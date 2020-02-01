Оставленных в Шереметьево детей отвезли бабушке

Братья, которых в московском аэропорту Шереметьево оставил их отец, вернулись в семью. Теперь они будут жить с дедом и бабушкой — родителями их матери.

«Братья, увезенные отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить», — рассказали «360» в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Детей обнаружили в аэропорту Шереметьево неделю назад, 26 января. Они бродили по зданию аэропорта без сопровождения взрослых. В рюкзаке одного из братьев нашли записку от отца. Он просил не разлучать мальчишек и обещал их забрать, как только заработает денег. Мать мальчиков давно ушла из семьи и устроила собственную личную жизнь без них.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В отношении отца также возбудили дело. Его подозревают в истязаниях.