Оставленных в Шереметьево детей отправят к бабушке

Будущее мальчиков, оставленных в Шереметьево, практически решено. Они поедут к бабушке. Братья, которых в московском аэропорту бросил отец Виктор Гаврилов, сейчас находятся в реабилитационном центре Подмосковья.

Пока дети ждут поездку домой, их навестила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Мальчики в порядке, чувствуют себя хорошо.

«Проверила, как устроились мальчики в СРЦ. Конечно, могло быть и лучше, так как расположен Центр в многоквартирном доме и ремонт бы не помешал, но для меня было важным, как чувствуют себя дети. Тем более я знаю, что они там ненадолго. Поиграли, поговорили о семье, дети скучают по дому, несмотря на подарки и мероприятия», — рассказала Кузнецова.

Она отметила, что самое главное для детей — это, конечно, не подарки и развлечения. Самое главное — это их будущее.

«Тут мы уже выяснили все обстоятельства, и этот вопрос уже практически решен», — добавила Кузнецова.

Специалисты оценивают состояние братьев как удовлетворительное. С детьми сейчас занимаются психологи. В самом скором времени их отправят к бабушке и дедушке.

Мальчиков обнаружили в московском аэропорту Шереметьево в воскресенье, 26 января. Они были без взрослых. В рюкзаке одного из ребят нашлись документы. Здесь же лежала записка от отца. Он сообщал, что не может содержать сыновей из-за нехватки денег. Отец попросил не разлучать братьев и обещал забрать их, как только у него получится заработать. Позже Виктор Гаврилов явился с повинной в Следственный комитет в городе Батайске под Ростовом-на-Дону.