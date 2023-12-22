Общество 22 декабря 2023, 20:14 Оставленных с бабушкой на Украине трех детей из России вернули домой Львова-Белова обеспечила возвращение трех российских детей с Украины в Россию РИА «Новости»

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Оставшиеся на Украине в конце 2021 года с бабушкой трое детей вернулись к родителям в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Она пояснила, что речь идет о двух братьях девяти и 17 лет, а также их 12-летней сестре. В поездке к матери и отцу детей сопровождала бабушка.

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Львова-Белова рассказала, что семья из Белгородской области в полном составе приехала погостить к бабушке на Украину в конце 2021 года. Но родителям по неотложным обстоятельствам пришлось вернуться домой. Забрать детей они не успели.

«Родители несколько раз пытались забрать ребят, в том числе помощью волонтеров. Но все попытки были тщетны — у детей не было необходимых документов», — пояснила сложности с возвращением детский омбудсмен.

Она добавила, что узнала об этой истории от уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых, к которой обратился отец детей, и тут же включилась в работу.

Переговоры с украинской стороной проходили при посредничестве Катара. В результате участники договорились, что дети в сопровождении бабушки могут вернуться в Россию.

Львова-Белова поблагодарила за поддержку пограничную службу ФСБ России и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. Она добавила, что правительство региона окажет семье всестороннюю поддержку. Младших детей отправят в школу, а для старшего организуют сдачу ЕГЭ, чтобы он получил аттестат и подал документы в вуз.

На этой же неделе уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила о возвращении к матери девятилетнего мальчика, который оставался бабушкой в Винницкой области Украины. После начала спецоперации женщина не могла забрать сына из-за запрета киевского режима на въезд россиян.