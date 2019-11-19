  • Оставленных москвичкой восьмерых детей отправили в больницу

    19 ноября 2019, 21:06

    Кирилл Фролов

    Восьмерых детей, обнаруженных в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы, поместили на обследование в больницу. Затем их переведут в приют, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты.
    Оставленных москвичкой восьмерых детей отправили в больницу

    Временно отдать детей в Центр поддержки семьи и детства просила их мать. Она объясняла это решение сложной жизненной ситуацией.

    В департаменте отметили, что здоровью подопечных ничего не угрожает. После обследования будет решаться вопрос об их «дальнейшем жизнеустройстве».

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    «Как только мама наладит ситуацию в семье, дети, по ее просьбе, сразу же будут переданы ей», — пообещали в ведомстве.

    Там добавили, что с сентября 2018 года семья состоит на учете, как социально неблагополучная. По апрель 2019 года сотрудники соцзащиты навещали ее несколько раз в месяц. Затем ситуация в семье улучшилась, визиты стали реже.

    18 ноября детей в возрасте от полугода до восьми лет обследовали врачи скорой помощи. У несовершеннолетних была простуда. Медиков вызвала 63-летняя бабушка, присматривавшая за внуками. Матери детей не было дома три дня. Против нее возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.