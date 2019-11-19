Оставленных москвичкой восьмерых детей отправили в больницу

Временно отдать детей в Центр поддержки семьи и детства просила их мать. Она объясняла это решение сложной жизненной ситуацией.

В департаменте отметили, что здоровью подопечных ничего не угрожает. После обследования будет решаться вопрос об их «дальнейшем жизнеустройстве».

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«Как только мама наладит ситуацию в семье, дети, по ее просьбе, сразу же будут переданы ей», — пообещали в ведомстве.

Там добавили, что с сентября 2018 года семья состоит на учете, как социально неблагополучная. По апрель 2019 года сотрудники соцзащиты навещали ее несколько раз в месяц. Затем ситуация в семье улучшилась, визиты стали реже.

18 ноября детей в возрасте от полугода до восьми лет обследовали врачи скорой помощи. У несовершеннолетних была простуда. Медиков вызвала 63-летняя бабушка, присматривавшая за внуками. Матери детей не было дома три дня. Против нее возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.