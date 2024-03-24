Общество 24 марта 2024, 14:53 Оставленные из-за теракта вещи отдадут в залах Crocus City Hall СК: оставленные в Crocus City Hall вещи можно забрать в двух залах комплекса Dmitry Golubovich/Global Look Press

Читать 360tv в

Оставленные в Crocus City Hall вещи вернут владельцам 24 марта. Забрать их можно в пятом и втором залах павильона — в Красногорске на Международной улице, 18. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сегодня с 18:00 следователи ведомства начнут выдавать владельцам и их родственникам оставленные в гардеробе вещи», — передали в СК.

Реклама

Также владельцы смогут забрать свои машины с парковки. Людей попросили взять с собой документы на транспорт, если они сохранились.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли стрельбу. Погибли более 130 человек, свыше 150 — пострадали. Среди жертв есть дети.

Террористы несколько раз бывали в Crocus City Hall — массовое убийство они планировали очень тщательно. Один из боевиков накануне нападения ходил на спектакль в концертном зале.