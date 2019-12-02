Оставленная на ночь в сугробе девочка из Бурятии пошла на поправку

Маленькая девочка из Бурятии, которую пьяный родственник оставил ночью в сугробе, начала поправляться. Врачи уверены, что ее жизни ничего не угрожает.

Как рассказали сайту kp.ru в пресс-службе регионального минздрава, некоторое время трехлетняя малышка провела в реанимации Детской республиканской клинической больницы. Однако в скором времени ее должны перевести в обычную палату.

Пьяный мужчина оставил ребенка в сугробе на ночь в Бурятии Подробнее

Ранее стало известно, что 43-летний мужчина в воскресенье поздно вечером, будучи в пьяном состоянии, оставил ребенка на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии. Девочка лежала в снегу, не двигалась и звала маму. Малышка ночью в 20-градусный мороз оказалась без обуви. Через какое-то время ее обнаружил прохожий.

После этого санавиацией ребенка доставили в больницу. Медики диагностировали у нее переохлаждение и обморожение стоп второй степени.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии, в ближайшее время правоохранительные органы могут возбудить в отношении 43-летнего местного жителя уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности». В ведомстве отметили, что семья девочки не состоит на учете в ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних).