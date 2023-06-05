Общество 05 июня 2023, 20:14 Оставившим дома из-за обстрелов белгородцам предоставят кредитные каникулы Губернатор Гладков сообщил о кредитных каникулах для уехавших из-за обстрелов белгородцев Telegram

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Покинувшие свои дома из-за постоянных обстрелов ВСУ жители приграничных районов Белгородской области смогут воспользоваться кредитными каникулами. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что на региональном уровне уже приняли решение об отмене платы за коммунальные услуги для уехавших из своих квартир жителей. Вопрос по кредитным каникулам глава области вынес на обсуждение с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

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«Я звонил главе ЦБ в пятницу. Вопрос решится сегодня-завтра. Поддержка есть», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в понедельник, 5 июня, о ситуации в Белгородской области рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину. Глава правительства пообещал выделить две единоразовых помощи и дополнительные средства на открытие пунктов временного размещения жителей.

«Надеемся, что в ближайшие два-три дня увидим эти решения на бумаге и сделаем все, чтобы эти средства дошли до вас», — заявил Гладков, обращаясь к жителям.

Приграничные регионы Белгородской области уже не одну неделю находятся под массированными обстрелами украинских боевиков. Больше всего пострадали населенные пункты, входящие в Шебекинский округ. В минувшие выходные в украинские снаряды ударили по центральному рынку, частному сектору и зернохранилищу районного центра. В результате на месте начались пожары.

По селу Новая Таволжанка украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град». В понедельник, 5 июня, в населенном пункте насчитали не менее 70 прилетов.