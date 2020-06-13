«Оставаться человеком, побывав в шкуре зверя»: Гоша Куценко поддержал Михаила Ефремова

Актер Гоша Куценко поддержал своего коллегу Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП. По мнению Куценко, любой перед Богом имеет право на прощение.

«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», — написал Куценко в Instagram.

Он принес соболезнования близким погибшего Сергея Захарова и соболезнования всем друзьям и близким Ефремова.

«Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — добавил Куценко.

Пьяный актер Михаил Ефремов вечером 8 июня на скорости влетел в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров, который приехал в Москву на заработки. ДТП произошло на Смоленской площади в Москве. Через несколько часов после аварии водитель грузовика умер от тяжелых травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест.

Позже Ефремов опубликовал покаянное видео, в котором попросил у близких Захарова прощения за то, что натворил, и предложил им помощь, если они согласятся ее принять. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сообщил, что семья погибшего от помощи отказалась и извинения не приняла, так как считает их запоздалыми.