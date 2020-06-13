«Оставаться человеком, побывав в шкуре зверя»: Гоша Куценко поддержал Михаила Ефремова
«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», — написал Куценко в Instagram.
Он принес соболезнования близким погибшего Сергея Захарова и соболезнования всем друзьям и близким Ефремова.
«Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — добавил Куценко.
Пьяный актер Михаил Ефремов вечером 8 июня на скорости влетел в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров, который приехал в Москву на заработки. ДТП произошло на Смоленской площади в Москве. Через несколько часов после аварии водитель грузовика умер от тяжелых травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест.
Позже Ефремов опубликовал покаянное видео, в котором попросил у близких Захарова прощения за то, что натворил, и предложил им помощь, если они согласятся ее принять. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сообщил, что семья погибшего от помощи отказалась и извинения не приняла, так как считает их запоздалыми.