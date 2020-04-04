«Оставайтесь дома»: волонтеры запустили в Подмосковье акцию с призывом к самоизоляции

Оставаться дома во время пандемии — самое главное правило соблюдения безопасности. Волонтеры из Орехово-Зуева решили еще раз напомнить о важности самоизоляции и запустили акцию. Молодые люди вывешивают на балконах транспаранты с надписью «Оставайтесь дома».

Запустили такой флешмоб ребята из Волонтерской роты «Боевого братства». Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо сделать плакат с надписью «Оставайтесь дома» и вывесить его на балконе или из окна. Для создания транспаранта можно использовать обычную простынь, яркий скотч или краску.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные волонтеры занимаются не только такими акциями. Они каждый день покупают продукты или лекарства и приносят их пенсионерам прямо домой. Чтобы обратиться к ним за помощью, нужно позвонить в социальные службы или на горячую линию: 8 (800) 200-34-11. Сначала волонтеры берут список продуктов, а затем направляются в магазин.

«Нам наш дедушка отправил список продуктов, которые надо купить. У нас здесь, как видите, список довольно-таки большой. <…> Здесь у нас хлеб, овощи, много овощей, помидоры, огурцы, кефир есть. Чеснок, немножко фруктов, сыр и макароны», — рассказал «360» активист движения Волонтерская рота «Боевого братства» Иван Федотов.

Источник фото: телеканал «360»

Все продукты для пожилых людей выбирают очень тщательно, проверяя все сроки годности. При этом молодые люди находятся в медицинских масках и перчатках.

Чтобы не смущать пожилых людей, волонтеры не берут деньги заранее. Рассчитываются по чеку и только тогда, когда все пакеты уже доставлены. Покупки не передают в руки, а оставляют перед квартирой в целях безопасности.