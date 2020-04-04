«Оставайтесь дома»: волонтеры запустили в Подмосковье акцию с призывом к самоизоляции
Запустили такой флешмоб ребята из Волонтерской роты «Боевого братства». Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо сделать плакат с надписью «Оставайтесь дома» и вывесить его на балконе или из окна. Для создания транспаранта можно использовать обычную простынь, яркий скотч или краску.
Подмосковные волонтеры занимаются не только такими акциями. Они каждый день покупают продукты или лекарства и приносят их пенсионерам прямо домой. Чтобы обратиться к ним за помощью, нужно позвонить в социальные службы или на горячую линию: 8 (800) 200-34-11. Сначала волонтеры берут список продуктов, а затем направляются в магазин.
«Нам наш дедушка отправил список продуктов, которые надо купить. У нас здесь, как видите, список довольно-таки большой. <…> Здесь у нас хлеб, овощи, много овощей, помидоры, огурцы, кефир есть. Чеснок, немножко фруктов, сыр и макароны», — рассказал «360» активист движения Волонтерская рота «Боевого братства» Иван Федотов.
Все продукты для пожилых людей выбирают очень тщательно, проверяя все сроки годности. При этом молодые люди находятся в медицинских масках и перчатках.
Чтобы не смущать пожилых людей, волонтеры не берут деньги заранее. Рассчитываются по чеку и только тогда, когда все пакеты уже доставлены. Покупки не передают в руки, а оставляют перед квартирой в целях безопасности.