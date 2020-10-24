«Оставайтесь дома». Дворник из Химок сделает новые послания из листьев и снега

Дворник из Химок Джамшит Саидов, который ранее выкладывал из собранных листьев послания «Носите маски», собирается продолжить начатое. Он будет оставлять призывы «Оставайтесь дома», «Позвони маме», «Надень шапку» и другие. С приходом зимы он будет использовать для их создания снег.

Об этом он рассказал изданию «Подмосковье сегодня». Джамшит приехал из Таджикистана и год назад устроился дворником в МУП «Жилищник». Он рассказал, что сам всегда носит маску, и решил призвать к этому окружающих.

«Я хочу, чтобы пандемия скорее закончилась, чтоб мы смогли победить эту болезнь. Тогда откроют границы, и я смогу съездить домой», — рассказал Джамшит.

Он добавил, что его коллега и земляк тоже вскоре начнет выкладывать собственные надписи во дворе. Может быть, это станет флэшмобом, который поддержат дворники других городов Московской области и России.

«Я скоро буду писать новые послания, такие, как „Оставайтесь дома“, „Позвони маме“, „Надень шапку“ и другие. Скоро в ход пойдет снег», — поделился планами Джамшит.

В МУП «Жилищник» его назвали ответственным и порядочным работником, и рассказали, что он боксер. Причем, тренироваться не бросил даже когда переехал в Россию.

«Мы были удивлены, когда увидели фотографии нашего участка в интернете. Считаем, что это креативный подход. Джамшит у нас на хорошем счету, считается одним из самых лучших сотрудников», — рассказали в управлении.

Ранее фотографии, запечатлевшие сложенные из опавших листьев надписи «Носите маски», попали в Сеть.